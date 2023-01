Neymar e Vini Jr. concorrem a prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa; veja lista

O prêmio, antes unificado com a Bola de Ouro, irá para a sétima edição com este nome

A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 14, os 14 finalistas ao prêmio The Best, entregue ao melhor jogador mundo na temporada. Entre os indicados, estão os brasileiros Neymar, do Paris Saint-Germain, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Messi e Mbappé também integram a lista.

O prêmio, antes unificado com a Bola de Ouro, irá para a sétima edição com este nome. Astros como Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Modric e Messi já levaram o troféu, sendo o atual detentor do título o atacante polonês do Barcelona.

Sobre o assunto Messi vira alvo de clube da Arábia Saudita, diz jornal espanhol

Robinho atrai interesse de clube chinês, mas teme sair do Brasil por prisão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como critério para a decisão, será levado em conta toda a temporada 2021/22, mais a primeira metade de 2022/23, já que a entidade decidiu incluir a Copa do Mundo no período analisado.

O francês Karim Benzema foi coroado com a última edição da Bola de Ouro, da revista France Football, que não englobou o Mundial do Catar. No entanto, o favorito para receber o prêmio da Fifa é Messi, que enfim conquistou o tão sonhado título mundial com a seleção da Argentina em 2022.

A entidade realiza a premiação desde 1991, mas entre 2010 e 2015 o troféu foi entregue em conjunto com a France Football. Depois, foi criado o atual The Best. Ao todo, Lionel Messi é quem foi mais premiado (seis vezes).

A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para o dia 27 de fevereiro deste ano, em Paris, na França.

Veja os indicados ao prêmio The Best

Julián Álvarez (Argentina e Manchester City);

Bellingham (Inglaterra e Borussia Dortmund);

Benzema (França e Real Madrid);

De Bruyne (Bélgica e Manchester City);

Haaland (Noruega e Manchester City);

Hakimi (Marrocos e PSG);

Vinícius Júnior (Brasil e Real Madrid);

Lewandowski (Polônia e Barcelona);

Mané (Senegal e Bayern de Munique);

Mbappé (França e PSG);

Messi (Argentina e PSG);

Modric (Croácia e Real Madrid);

Neymar (Brasil e PSG);

Salah (Egito e Liverpool).

Tags