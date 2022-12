Zico envia mensagens de apoio a Pelé e Roberto Dinamite: "Sempre foram muito guerreiros"

Com estado de saúde delicado, Pelé passou o Natal internado por conta da progressão da doença oncológica, que requer maiores cuidados renais e cardíacos; Ídolo do Vasco, Dinamite sofre de um câncer de intestino

Após a realização do anual jogo beneficente que promove, no Maracanã, o ex-jogador Zico mandou uma mensagem de força ao ídolo Pelé, internado há quase um mês para um tratamento de câncer de cólon, e ao amigo Roberto Dinamite, que sofre de um câncer de intestino.

"[Um tributo] a ele e gostaria de lembrar também do meu amigo Roberto Dinamite, que foi um dos que marcou o início desse Jogo das Estrelas, quando fizemos lá no Centro de Futebol. Então, aos dois. Vivem momentos parecidos, de muita dificuldade, em que é preciso ser muito guerreiro, como eles sempre foram na carreira deles, para poder superar esse momento", disse o ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira em entrevista ao SporTV.

"Rei, o Brasil e o mundo inteiro estão torcendo por você, para que você consiga voltar ao convívio de todos seus familiares, na sua casa. E, ao Dinamite, amigo do coração, do peito, começamos juntos, a mesma coisa. Estamos aqui sempre na torcida, estive falando com seu filho e Deus está no controle", completou.

Dono da festa e principal nome da partida amistosa, Zico perdeu um pênalti, mas se redimiu e marcou o último gol da noite, na vitória da equipe dele - a Vermelha - por 8 a 6.

Situação de saúde de Pelé segue complicada

Com estado de saúde delicado, Pelé passou o Natal internado por conta da progressão da doença oncológica, que requer maiores cuidados renais e cardíacos. O último boletim médico divulgado pelo hospital saiu na tarde da última quarta-feira.

Aos 82 anos, o Rei foi hospitalizado no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Não há previsão de alta para o ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira.

