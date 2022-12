Velório de Pelé será na Vila Belmiro e aberto ao público; confira detalhes da cerimônia

O corpo seguirá do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, direto para o estádio do Peixe na madrugada de segunda-feira, dia 2, e o caixão será posicionado no centro do gramado; veja os detalhes da programação da cerimônia

O Santos divulgou nesta quinta-feira, 29, informações sobre o velório e enterro de Pelé, que faleceu nesta tarde. O corpo do Rei do Futebol será velado no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, onde o ex-jogador brilhou por 18 anos.

O corpo seguirá do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, direto para o estádio do Peixe na madrugada de segunda-feira, dia 2, e o caixão será posicionado no centro do gramado. A previsão é que o velório ao público tenha início às 10 horas.

A entrada para os fãs será pelos portões 2 e 3, com saída pelos portões 7 e 8. Já as autoridades terão acesso pelo portão 10.

A cerimônia seguirá até às 10 horas de terça-feira, 3, quando será realizado o cortejo pelas ruas de Santos, que passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, dona Celeste, seguindo até a Memorial Necrópole Ecumênica, para o sepultamento reservado aos familiares.

Trajetória do Rei

Maior ídolo da história do Santos, Pelé morreu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para sua retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelé defendeu o Santos por 18 anos. Foram 1116 apresentações com 1091 gols marcados. Ao longo de toda carreira, foram 1365 partidas e 1282 bolas na rede.

O ex-jogador foi o artilheiro do Campeonato Paulista nos anos de 1957 até 1965, depois em 1969 e, por último, em 1973. No ano de 1958, marcou 58 gols no Estadual, registrando um recorde.

