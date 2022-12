Santos se despede de Pelé e decreta luto de sete dias: "Nosso eterno Rei"

Em 18 anos, Pelé disputou 1116 jogos, marcou 1091 gols e conquistou 45 títulos com a camisa santista

O Santos divulgou uma nota nesta quinta-feira, 29, lamentando a morte de Pelé. O Rei faleceu nesta tarde aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para sua retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"O Santos lamenta profundamente o falecimento do melhor jogador de futebol de todos os tempos, o homem que levou o nome do Alvinegro Praiano para o mundo, nosso maior ídolo, que eternizou a camisa 10 e a transformou em obra de arte. Qualquer homenagem é pequena perto da grandeza de Edson Arantes do Nascimento, o nosso eterno Rei Pelé", escreveu.

Nascido em Três Corações, Edson Arantes do Nascimento chegou à Vila Belmiro com o apelido de Gasolina. Em 18 anos, foram 1116 jogos, 1091 gols e 45 títulos com a camisa santista.

Devido ao falecimento, o Santos decretou sete dias de luto e hasteou a bandeira do clube à meio mastro.

"É com imensa tristeza e pesar que o clube decretou luto oficial de sete dias e a bandeira foi hasteada à meio mastro. Nossos sentimentos à mãe dona Celeste, à esposa Márcia Aoki, filhos e netos e para todos os apaixonados pelo esporte, como nós, súditos do Rei, para sempre", finalizou o clube.

Veja a nota na íntegra

O menino de Três Corações, o Dico para o seo Dondinho e para a Dona Celeste, o Bilé em homenagem ao ídolo de infância, o Gasolina quando pisou no campo da Vila Belmiro, que se transformou no maior. Os 1.116 jogos, os 1.091 gols, os 45 títulos com a camisa santista. Assim o mundo viu nascer, crescer e se tornar um atleta com números inigualáveis. Um homem que se foi, uma história que será contada por todos os tempos.

As informações sobre o velório e enterro serão divulgadas em breve.

