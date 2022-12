Filha de Pelé lamenta morte do pai aos 82 anos: "Te amamos infinitamente"

Por meio de suas redes sociais, Kely Nascimento, que por diversas vezes deu notícias sobre o estado de saúde do Rei, publicou uma mensagem de despedida

O futebol perdeu seu Rei nesta quinta-feira. Aos 82 anos, o maior jogador da história do esporte morreu. Por meio de suas redes sociais, sua filha Kely Nascimento, que por diversas vezes deu notícias sobre o estado de saúde da lenda, lamentou a perda.

"Tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz", escreveu Kely.

Foi justamente nesta quinta-feira que o Rei havia completado um mês desde que foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para cuidar de complicações vindas de um câncer no cólon, com quem lutava desde setembro de 2021.

O último boletim médico divulgado pelo hospital na quarta-feira da semana passada informava que o quadro havia tido progressão, com necessidade de maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

Diante disso, Kely Nascimento, informou que Pelé, em comum acordo entre família e médicos, passaria o Natal internado. No entanto, nesta quinta-feira, veio a notícia da morte do Rei.