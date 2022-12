Família de Pelé pedirá ao Santos que aposente a camisa 10 como forma de homenagem

O maior camisa 10 de todos os tempos morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, depois de uma progressão do câncer, com disfunção renal e cardíaca

A família de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, deverá pedir ao Santos para que a camisa 10 seja “aposentada” pelo clube praiano, de acordo com TV Globo. O maior jogador de todos os tempos, que faleceu nesta quinta-feira, 29 de dezembro, defendeu o Peixe durante praticamente toda a sua carreira e a não utilização da numeração por qualquer jogador seria uma forma de homenageá-lo.

O Rei estreou pelo Santos ainda aos 15 anos de idade. O então jovem prodígio encantou todos do clube logo em suas primeiras aparições, estreando com gol na vitória sobre o Corinthians de Santo André por 7 a 1.

Pelo Santos, Pelé se sagrou bicampeão da Libertadores, vencendo o Peñarol, do Uruguai, e o Boca Juniors, da Argentina, em 1962 e 1963, respectivamente. Nestes mesmos anos também foi bicampeão mundial ao derrotar o Benfica, de Portugal, e o Milan, da Itália.

Em 1969, o gênio e seus companheiros do Santos foram capazes de paralisar uma guerra civil na Nigéria ao realizarem uma excursão pela África. Na ocasião, houve um cessar fogo para que todos pudessem acompanhar o amistoso contra a seleção do centro-oeste do país, vencido pelo Peixe, por 2 a 1.

Pelé faleceu nesta quinta-feira, aos 82 anos, após um mês internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, por causa do agravamento do câncer no cólon, descoberto em setembro de 2021.

O velório do eterno camisa dez deverá acontecer na Vila Belmiro, um pedido do próprio ex-jogador realizado à família. Ainda não há definição de quando o corpo do Rei do Futebol será levado para a Baixada Santista.

