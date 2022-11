Ituano e Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ituano e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 06 de novembro (06/10), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Novelli Junior, nem São Paulo, às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Globo, canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A grande baixa na equipe de Itu será o atacante Vinícius Paiva. Emprestado pelo Vasco, ele só poderia ser escalado caso o Ituano pagasse multa de 1 milhão de Reais, o que foi descartado pela diretoria.

No interior paulista, o técnico Jorginho realizou os últimos ajustes na equipe, que não contará com o zagueiro Juan Quintero e o lateral Edimar, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, a presença do volante Andrey Santos, titular absoluto, é praticamente certa. O jogador melhorou das dores no tornozelo e deve estar em campo. (Com Gazeta Esportiva)



Ituano x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: TV aberta

TV aberta Sportv : canal fechado

: canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view



Brasileirão Série B 2022 - Vasco x Ituano



Escalação provável

Vasco

Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Bosa, Anderson Conceição e Paulo Victor; Yuri Lara, Andrey Santos, Marlon Gomes e Nenê; Eguinaldo e Figueiredo

Ituano

Filipe, Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo Schappo e Roberto; Caique, Lucas Siqueira, Léo Ceará e Lucas Nathan; Aylon e Gabriel Barros

Quando será Vasco x Ituano

Hoje, domingo, 06 de novembro (06/10), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Ituano

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

