Coritiba x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Coritiba e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 06 de novembro (06/11), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Globo e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Ainda lutando contra o rebaixamento, o Coritiba deve ter sua força máxima em campo para buscar a segunda vitória seguida na competição. Isso porque o zagueiro Guillermo e do meia Boschilia, ausentes no triunfo sobre o Juventude na última quarta-feira, retornam de suspensão.

Após optar por uma equipe quase toda reserva na partida diante do Corinthians na última quarta-feira, é provável que o técnico Dorival Júnior coloque mais titulares em campo neste domingo. As ausências praticamente certas são as de Arrascaeta e Filipe Luis, que fazem tratamento para problemas musculares. Já o lateral-direito Guillermo Varela voltou a treinar com o grupo após se recuperar de lesão na coxa, mas não deve estar entre os 11 iniciais. (Com Gazeta Esportiva)



Coritiba x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: TV aberta

TV aberta Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Coritiba x Flamengo



Escalação provável

Coritiba

Gabriel Vasconcelos, Natanael, Castán, Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade, Robinho (Boschilia) e Galarza; Alef Manga e Cadorini

Flamengo

Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro; Gabigol, Pedro e Everton Cebolinha

Quando será Coritiba x Flamengo

Hoje, domingo, 06 de novembro (06/11), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Coritiba x Flamengo

Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná

