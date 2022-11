Cruzeiro x CSA ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B 2022 entre Cruzeiro e CSA será disputado hoje, 6, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Cruzeiro e CSA se enfrentam hoje, domingo, 06 de novembro (06/10), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Líder da tabela de classificação, com 75, a Raposa não tem bom retrospecto nos últimos cinco jogos, com acesso já certo. O time de Paulo Pezzolano venceu uma (contra Novorizontino), empatou uma (diante do Ituano) e perdeu três (para Sport, Vila Nova e Guarani).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O CSA, por sua vez, briga na parte de baixo da tabela. O time alagoano é o primeiro fora da zona de rebaixamento, na 16ª posição, com 42 pontos. Portanto, com um triunfo, garante a permanência da Série B sem depender de outros resultados. (Com Gazeta Esportiva)



Cruzeiro x CSA ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal fechado

: canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view



Brasileirão Série B 2022 - Cruzeiro x CSA



Escalação provável

Cruzeiro

Gabriel Mesquita; Zé Ivaldo, Oliveira e Luís Felipe; Geovane, Willian Oliveira, Pedro Castro, Bidu e Marquinhos Cipriano; Luvannor e Juan Christian.

CSA

Marcelo Carné; Éverton Silva, Douglas Nascimento, Lucão e Diego Renan; Geovane, Yann Rolim e Lucas Lourenço; Lourenço, Rodrigo Rodrigues e Osvaldo.

Quando será Cruzeiro x CSA

Hoje, domingo, 06 de novembro (06/10), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x CSA

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Tags