Cuiabá x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2022 entre Cuiabá e Palmeiras será disputado hoje, 6, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Cuiabá e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 06 de novembro (06/11), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso, em às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Globo e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Cuiabá busca uma vitória em casa para se afastar da zona do rebaixamento. A equipe inicia a rodada na 16ª colocação, como a primeira equipe fora do Z4, com 37 pontos, tendo três de vantagem para o Ceará, que aparece logo atrás.

Com o título já confirmado, o técnico Abel Ferreira pode escalar um time alternativo e dar descanso aos seus titulares, apesar da vontade de alguns deles em permanecer jogando até o final da temporada. As ausências certas são Gustavo Scarpa e Zé Rafael, que receberam o terceiro amarelo e cumprem suspensão. (Com Gazeta Esportiva)



Cuiabá x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: TV aberta

TV aberta Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Cuiabá x Palmeiras



Escalação provável

Cuiabá

Walter; João Lucas, Marlon, Joaquim e Igor Cariús; Marcão Silva, Danilson e Pepê; Felipe Marques, André Luís e Deyverson.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Danilo, Gabriel Menino e Bruno Tabata; Mayke, Dudu e Rony (Merentiel).

Quando será Cuiabá x Palmeiras

Hoje, domingo, 06 de novembro (06/11), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Cuiabá x Palmeiras

Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso

