Fortaleza x Atlético-GO ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam hoje, domingo, 06 de novembro (06/11), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Globo e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

As equipes têm objetivos diferentes dentro da competição restando três jogos para o fim. O Leão do Pici é o décimo colocado na tabela de classificação, com 48 pontos, e briga por uma vaga nas fases preliminares da Libertadores. No momento, está três pontos atrás do São Paulo, que ocupa a oitava posição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Dragão, por sua vez, está na 18ª colocação, com 33 pontos, na luta contra o rebaixamento para a Série B. O time começa a rodada quatro pontos atrás do Cuiabá, primeira equipe fora do Z4. (Com Gazeta Esportiva)



Fortaleza x Atlético-GO ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: TV aberta

TV aberta Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Fortaleza x Atlético-GO



Escalação provável

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi, Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Zé Welison; Pedro Rocha, Moisés, Thiago Galhardo.

Atlético-GO

Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazale Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Wellington Rato; Shaylon, Luiz Fernando e Léo Pereira.

Quando será Fortaleza x Atlético-GO

Hoje, domingo, 06 de novembro (06/11), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Atlético-GO

Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará

Tags