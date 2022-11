Vasco decide acesso para Série A contra o Ituano; veja cenários

Pela primeira vez na era dos pontos corridos, a Série B terá um confronto direto decidindo o acesso na última rodada. O Vasco visita o Ituano no domingo, 6, em duelo que vai decidir uma das vagas na primeira divisão do Brasileirão da próxima temporada. O jogo acontecerá no estádio Novelli Júnior, às 18h30min (horário de Brasília).

O Vasco teve a chance de conseguir o acesso com uma rodada de antecedência, mas acabou derrotado pelo Sampaio Corrêa em São Januário. Além disso, Sport e Ituano venceram e o Bahia empatou. Desta forma, restam duas vagas na Série A e quatro times na disputa.



Vasco: cenários para o acesso à Série A

Confira a seguir como o Vasco pode garantir o acesso em diferentes cenários.

Vitória

Com 59 pontos, uma vitória simples diante do Ituano garante o acesso ao Vasco da Gama. O resultado faz com que o time cruzmaltino não dependa de outros resultados.

Empate

O empate também assegura o acesso para o Vasco. Por ser um confronto direto, a igualdade no placar favorece o cruzmaltino, quarto colocado, que possui dois pontos a mais que o Ituano, que está em quinto lugar, atualmente com 57 pontos.

Derrota

Ainda há uma chance de acesso para o Vasco mesmo em caso de derrota. Porém, o placar não poderia ser elástico em favor do Ituano. Perder por mais de um gol aumenta a chance de outros concorrentes.

O Vasco teria que torcer para o Sport não golear o Vila Nova, em Goiânia, por cinco gols de diferença e por uma derrota do Bahia para o CRB, em Maceió, por pelo menos três gols de diferença. Desta maneira, o time carioca levaria a melhor em relação à dupla nordestina.



Acesso e rebaixamento: VEJA o que ainda está em jogo na última rodada da Série B

Vasco x Sport: julgamento pode mudar disputa pelo acesso

Antes da última rodada da Série B, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julga nesta quinta-feira, 3 de novembro (03/11), às 14 horas (horário de Brasília), os incidentes ocorridos na partida entre Sport e Vasco. Na ocasião, alguns torcedores do time pernambucano invadiram o gramado da Ilha do Retiro após o gol de empate dos cariocas.

A situação aconteceu nos acréscimos da partida, válida pela 35ª rodada, e não foi retomada, encerrada posteriormente pelo árbitro. O jogo terminou 1 a 1. O STJD pode retirar o ponto conquistado pelo Sport e declarar o Vasco vencedor da partida.

Se a decisão for favorável ao Vasco, a equipe chegaria aos 61 pontos e já estaria matematicamente garantido na Série A. Neste cenário, a última vaga seria disputada por Ituano e Bahia, com vantagem para o Esquadrão, que possui dois pontos a mais que os paulistas.



Tabela: classificação da Série B atualizada

1º Cruzeiro - 75 pts

2º Grêmio - 62 pts

3º Bahia - 59 pts; 16 vitórias;13 gols de saldo

4º Vasco - 59 pts; 16 vitórias; 11 gols de saldo

5º Ituano - 57 pts; 15 vitórias; 9 gols de saldo

6º Sport - 56 pts; 15 vitórias; 6 gols de saldo



