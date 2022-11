Acesso e rebaixamento: o que ainda está em jogo na última rodada da Série B

A 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B acontece nesta semana e há algumas situações que ainda serão definidas no encerramento da competição. Bahia, Vasco, Ituano e Sport brigam pelo acesso — os dois primeiros precisam apenas de um empate. Por outro lado, CSA e Novorizontino lutam pela permanência na segunda divisão.

Até o momento, Cruzeiro, que foi campeão, e Grêmio já estão classificados para a Série A. O Bahia, com 59 pontos, atua na última rodada fora de casa diante do CRB. A equipe está a um empate de confirmar o acesso à elite do futebol nacional. O ponto conquistado deixaria o clube baiano com 60, assim não seria mais ultrapassado pelo Sport (56) nem por Ituano (57) ou Vasco (59), que se enfrentam na rodada.

Devido ao duelo entre paulistas e a cariocas, o Bahia pode garantir sua vaga na primeira divisão mesmo com a derrota. Só perderia o acesso caso o Sport vencesse seu jogo contra o Vila Nova, em Goiânia, e ainda tirasse uma diferença de sete gols de saldo.

A derrota não classificaria o Bahia também em caso de revés com pelo menos dois gols sofridos a mais que o Gigante da Colina, numa possível derrota para o Ituano. O time de São Januário, com 11 gols de saldo, se sair derrotado com o placar mínimo de 1 a 0, por exemplo, necessitaria de um resultado negativo por 3 a 0 do escrete baiano, que tem 13 gols de saldo. Com os critérios de vitórias e saldo de gols empatados, os tentos marcados passam a valer, assim o plantel vascaíno, com 47, ultrapassa o concorrente, o qual tem 41.

Há grande expectativa na partida entre Vasco da Gama, 4º, e Ituano, 5º colocado. O clube cruzmaltino precisa apenas de um empate para garantir sua vaga na Série A do próximo ano. Caso saia derrotado, a equipe teria que torcer contra o Bahia. Para o Ituano ter direito ao acesso basta vencer. Com 60 pontos ultrapassa o Vasco, que permaneceria com 59.

Briga por rebaixamento

Brusque-SC, Operário-PR e Náutico já estão rebaixados. A última vaga para a Série C tem uma disputa protagonizada por CSA (42 pontos) e Novorizontino (41 pontos), 16º e 17º, respectivamente. A equipe do Nordeste depende só de suas forças para não cair. Uma vitória contra o Cruzeiro, no Mineirão, livra o Azulão do descenso.

Caso vença, o Novorizontino precisa que o CSA pelo menos empate para ter chances de não ficar com a última vaga do Z-4. O triunfo levaria o clube paulista aos 44 pontos e o rival só alcançaria 43, com o ponto somado.

A derrota da equipe alagoana possibilita que o Tigre não caia se pelo menos empatar contra o Operário fora de casa. Com a mesma pontuação, o Novorizontino ficaria à frente por ter dez vitórias, enquanto o CSA apenas nove.

Classificação Série B (1º ao 6º)



1º. Cruzeiro-MG - 75 pontos, 22 vitórias, 30 gols de saldo, 54 gols marcados

2º. Grêmio-RS - 62 pontos, 16 vitórias, 21 gols de saldo, 47 gols marcados

3º. Bahia-BA - 59 pontos, 16 vitórias, 13 gols de saldo, 41 gols marcados

4º. Vasco-RJ - 59 pontos, 16 vitórias, 11 gols de saldo, 47 gols marcados

5º. Ituano-SP - 57 pontos, 15 vitórias, 9 gols de saldo, 42 gols marcados

6º. Sport-PE - 56 pontos, 15 vitórias, 6 gols de saldo, 37 gols marcados

Classificação da Série B (16º ao 20º)

16º. CSA-AL - 42 pontos, 9 vitórias, -7 gols de saldo, 27 gols marcados

17º. Novorizontino-SP - 41 pontos, 10 vitórias, -8 gols de saldo, 41 gols marcados

18º. Brusque-SC - 34 pontos, 8 vitórias, -14 gols de saldo, 31 gols marcados

19º. Operário-PR - 34 pontos, 7 vitórias, -19 gols de saldo, 21 gols marcados

20º. Náutico-PE - 30 pontos, 8 vitórias, -32 gols de saldo, 32 gols marcados

