Organizada do Atlético-MG encerra bloqueios na estrada a caminho de jogo contra o São Paulo

Uma das principais torcidas organizadas do Atlético-MG, a Galoucura foi responsável por encerrar bloqueios que foram montados por manifestações golpistas que visam impedir o direito de ir e vir de veículos nas principais rodovias do país. A organizada se encaminha no momento para São Paulo, onde o clube mineiro enfrenta o Tricolor do Morumbi nesta terça-feira, 1°, às 21h30min.



Na 7ª posição da tabela, o Galo vai, diante do São Paulo, em busca de se fortalecer na briga por uma vaga na Copa Libertadores. O time comandado por Cuca tem 51 pontos somados em 34 partidas já disputadas.

Sobre o assunto Bloqueios das estradas começam a afetar supermercados

Liberação de rodovias tem que ser feita com parcimônia, diz diretor da PRF

MTST vai enviar militantes para atuar no desbloqueio de estradas no País

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde a última segunda-feira, manifestantes golpistas ocuparam parte das estradas brasileiras e bloquearam o tráfego de veículos. Em alguns trechos, os manifestantes atearam fogo em pneus, galhos e outros materiais. Parte desses casos foi registrada em Fortaleza, ao longo da BR-116, e em outras localidades do Ceará.

Na última segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a desobstrução imediata das rodovias pela PRF e agentes de segurança dos estados. A decisão também estabeleceu uma multa de R$ 100 mil e a prisão do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, caso a medida fosse descumprida.



Tags