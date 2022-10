Vasco x Sampaio Corrêa ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

00:05 | Out. 27, 2022

Jogo do Brasileirão Série B 2022 entre Vasco e Sampaio Corrêa será disputado hoje, 27, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Vasco e Sampaio Corrêa se enfrentam hoje, quinta, 27 de outubro (27/10), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h45min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Globo e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Jorginho faz mistério sobre a única dúvida no Vasco: Nenê ou Alex Teixeira entre os onze iniciais. Contra o Criciúma, no sábado, Alex Teixeira começou jogando mas não foi bem e Nenê melhorou o rendimento da equipe quando entrou no segundo tempo.

O goleiro Luiz Daniel é desfalque certo para o confronto pois se recupera de um choque no rosto na partida em Itu. Matheus Inácio assumirá a meta da Bolívia Querida. (Com Gazeta Esportiva)



Vasco x Sampaio Corrêa ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : TV aberta (somente para o Rio de Janeiro)

: TV aberta (somente para o Rio de Janeiro) Premiere: canal por assinatura pay-per-view



Brasileirão Série B 2022 - Vasco x Sampaio Corrêa



Escalação provável

Vasco

Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Bosa, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos, Marlon Gomes e Nenê (Alex Teixeira); Eguinaldo e Figueiredo

Sampaio Corrêa

Matheus Inácio, Mateusinho, Alan Godói, Paulo Sérgio (Joécio) e Pará; André Luiz, Ferreira e Rafael Vila; Nádson, Gabriel Poveda e Ygor Catatau

Quando será Vasco x Sampaio Corrêa

Hoje, quinta, 27 de outubro (27/10), às 21h45min (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Sampaio Corrêa

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

