Atlético-MG x Juventude ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

00:05 | Out. 27, 2022

Jogo do Brasileirão Série A 2022 entre Atlético-MG e Juventude será disputado hoje, 27, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Atlético-MG e Juventude se enfrentam hoje, quinta, 27 de outubro (27/10), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 19h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, o técnico Cuca não terá nenhum desfalque além dos jogadores que já estavam no Departamento Médico: Igor Rabello, Pedrinho, Arana e Hulk.

Já pelo lado do Juventude o cenário não muda há 14 rodadas. O clube vive um longo jejum sem vitórias no Brasileirão e amarga na última colocação, com apenas 21 somados. Um resultado negativo pode ser fatal para a equipe liderada, por ora, pelo interino Lucas Zanella. Se perder, não conseguirá mais ultrapassar o Ceará, 16º colocado, que tem 34 pontos.

(Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Juventude ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Atlético-MG x Juventude



Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Guga, Jemerson, Junior Alonso e Dodô; Allan, Zaracho e Jair; Ademir, Sasha e Rubens (Keno)

Juventude

César; Paulo Henrique, Thalisson, Nogueira e Rodrigo Soares; Élton, Yuri Lima e Jadson; Capixaba, Chico e Isidro Pitta

Quando será Atlético-MG x Juventude

Hoje, quinta-feira, 27 de outubro (27/10), às 19h30min (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Juventude

Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

