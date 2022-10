Fortaleza x Coritiba ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Coritiba se enfrentam hoje, quinta, 27 de outubro (27/10), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o duelo na capital cearense, Juan Pablo Vojvoda certamente não escalará Titi. O zagueiro está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Atlético-MG. Já o volante Hércules deve seguir no departamento médico por conta de incômodo muscular na coxa.

Guto, no entanto, terá a possibilidade de escalar três jogadores que ficaram de fora no empate com o Internacional por 1 a 1, a começar pelo lateral direito Natanael, que cumpriu suspensão. Já o meio-campista Bruno Gomes e o atacante Matheus Cadorini não entraram em campo no Beira-Rio porque pertencem justamente ao Colorado e estão emprestados ao Coxa. (Com Gazeta Esportiva)



Fortaleza x Coritiba ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Fortaleza x Coritiba



Escalação provável

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero; Robson, Thiago Galhardo e Pedro Rocha

Coritiba

Gabriel Vasconcelos; Natanael, Guillermo, Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes, Trindade, Bernardo e Boschilia; Léo Gamalho e Alef Manga

Quando será Fortaleza x Coritiba

Hoje, quinta-feira, 27 de outubro (27/10), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Coritiba

Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará

