São Paulo x Atlético-GO ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam hoje, quinta, 27 de outubro (27/10), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Morumbi, em São Paulo, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para essa partida o técnico Rogério Ceni conta com o retorno de Luciano, que cumpriu suspensão automática na última rodada por acúmulo de cartões amarelos. Em contrapartida, Pablo Maia, por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Juventude, terá de ficar de fora do duelo com o Atlético-GO.

O São Paulo também não terá à disposição Diego Costa (tendinite no joelho direito), Alison (dores na coxa direita), Igor Vinícius (pubalgia), Arboleda (aprimora a forma física após cirurgia no tornozelo esquerdo), Miranda (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo), Nikão (dores no adutor esquerdo), Gabriel Neves (transição para o campo após lesão no ligamento colateral medial do joelho direito) e Caio (cirurgia no joelho direito).

O técnico Eduardo Souza não poderá contar com Arthur Henrique na partida desta quinta-feira. O lateral-esquerdo se machucou na partida contra o Ceará. Já o lateral-direito Dudu é dúvida, uma vez que também deixou o duelo com o Vozão lesionado, mas viajou para a capital paulista com o restante do elenco. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Atlético-GO ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - São Paulo x Atlético-GO



Escalação provável

São Paulo

Felipe Alves; Rafinha, Luizão e Léo; Moreira, Luan (Colorado), Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri.

Atlético-GO

Renan; Édson Fernando, Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Willian Maranhão, Gabriel Baralhas e Wellington Rato; Airton, Diego Churín e Luiz Fernando.

Quando será São Paulo x Atlético-GO

Hoje, quinta-feira, 27 de outubro (27/10), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Atlético-GO

Morumbi, em São Paulo

