Novorizontino x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Novorizontino e Cruzeiro se enfrentam hoje, quinta, 27 de outubro (27/10), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte, São Paulo às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Sportv e no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com o título assegurado e cumprindo tabela, o técnico Paulo Pezzolano vai aproveitar para observar jogadores no Cruzeiro.

Por fim, o treinador só vai revelar a escalação do Novorizontino minutos antes do confronto. No entanto, o zagueiro Wálber cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Rodolfo Filemon deve assumir a vaga na defesa. (Com Gazeta Esportiva)



Novorizontino x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal fechado

: canal fechado Premiere: canal por assinatura pay-per-view



Brasileirão Série B 2022 - Novorizontino x Cruzeiro



Escalação provável

Novorizontino

Lucas Pereira, Willean Lepo, Rodolfo Filemon, Ligger e Paulinho; Gustavo Bochecha, Fernandinho e Diego Torres; Danielzinho, Douglas Baggio e Ronald

Cruzeiro

Gabriel Mesquita, Eduardo Brock, Zé Ivaldo e Oliveira; Geovane Jesus, Pedro Castro, Willian Oliveira, Ageu e Matheus Bidu; Breno, Rodolfo e Luvannor

Quando será Novorizontino x Cruzeiro

Hoje, quinta, 27 de outubro (27/10), às 21h45min (horário de Brasília)

Onde será Novorizontino x Cruzeiro

Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte, São Paulo

