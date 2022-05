Union Santa Fé x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Union Santa Fé e Fluminense se enfrentam hoje, quinta, 19 de maio (19/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio 15 de Abril, em Santa Fé, Argentina, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Na terça-feira, no outro jogo da chave, o Junior Barranquilla venceu o Oriente Petrolero, já eliminado e na lanterna, por 2 a 0. Assim, os colombianos assumiram a liderança com dez pontos, dois a mais que o Unión. O Fluminense soma sete pontos. Ganhando o jogo, o Tricolor vai a dez e divide a ponta com o Junior. Assim, jogará a decisão para a rodada final.

Fernando Diniz só deve divulgar a escalação minutos antes do jogo, mas terá o reforço do meia Paulo Henrique Ganso, recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O atacante Fred, com problemas nos olhos, segue de fora. (Com Gazeta Esportiva)

Union Santa Fé x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Sul-Americana 2022 - Union Santa Fé x Fluminense



Escalação provável

Union Santa Fé

Santiago Mele, Emanuel Britez, Franco Calderón, Diego Polenta e Lucas Esquivel; Mariano Peralta Bauer, Juan Ignacio Nardoni, Juan Carlos Portillo (Enzo Roldán) e Kevin Zenón; Mauro Luna Diale e Jonatan Álvez

Fluminense

Fábio, Yago, Nino, David Braz e Pineida; André, Wellington, Nathan e Paulo Henrique Ganso; Luiz Henrique e Germán Cano.

Quando será Union Santa Fé x Fluminense

Hoje, quinta, 19 de maio (19/05), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Union Santa Fé x Fluminense

Estádio 15 de Abril, em Santa Fé, Argentina

