Atlético-MG x Independiente Del Valle ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Atlético-MG e Independiente Del Valle se enfrentam hoje, quinta, 19 de maio (19/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado ESPN, no serviço de streaming por assinatura Star+ e nos perfis da Libertadores e do Desimpedidos no Facebook. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Antonio Mohamed terá desfalques de Keno e Everson. O atacante teve lesão muscular constatada, enquanto o goleiro testou positivo para covid. Além disso, Vargas (lesão muscular) e Dodô (lesão no joelho) seguem fora. O lateral Mariano já se recuperou de edema da coxa e está liberado aos treinos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do lado do Independiente Del Valle, a equipe pode terminar a rodada sem chances de se classificar. Caso perca para o Galo e o Tolima vença o América-MG, os colombianos garantem a vaga. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Independiente Del Valle ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: canal fechado

Star+: serviço de streaming por assinatura

Facebook: perfis da Copa Libertadores e do Desimpedidos

Copa Libertadores 2022 - Atlético-MG x Independiente Del Valle



Escalação provável

Atlético-MG

Rafael; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Nacho Fernández e Zaracho; Ademir e Hulk.

Independiente Del Valle

Moisés Ramírez; Perlaza, Schunke, Segovia, Carabajal e Chávez; Lorenzo Faravelli, Pellerano, Junior Sornoza e Gaibor; Bauman.

Quando será Atlético-MG x Independiente Del Valle

Hoje, quinta, 19 de maio (19/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Independiente Del Valle

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Tags