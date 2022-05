São Paulo x Jorge Wilstermann ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

São Paulo e Jorge Wilstermann se enfrentam hoje, quinta, 19 de maio (19/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio Morumbi, em São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O São Paulo vive bom momento na temporada. A equipe não perde há oito jogos somando todas as competições e seu último revés no Morumbi foi no dia 10 de março, para o Palmeiras. No último final de semana, o Tricolor bateu o Cuiabá por 2 a 1.

Para o confronto, Ceni não deve contar com Gabriel Sara (recuperação de cirurgia no tornozelo direito) e Andres Colorado (lesão no reto femoral direito). A tendência é que o treinador mande ao campo um time alternativo, visando o clássico contra o Corinthians no próximo domingo. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Jorge Wilstermann ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Sul-Americana 2022 - São Paulo x Jorge Wilstermann



Escalação provável

São Paulo

Jandrei; Igor Vinícius, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel, Talles Costa, Igor Gomes (Rodrigo Nestor), Nikão; Eder e Rigoni.

Jorge Wilstermann

Luis Cadernas; R. do Santos, Echerrevia, E.Rodriguez, R.Montero, L.Rodriguez; Villaroel, Morales, J.Vargas; Humberto Osorio e Serginho.

Quando será São Paulo x Jorge Wilstermann

Hoje, quinta, 19 de maio (19/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Jorge Wilstermann

Estádio Morumbi, em São Paulo

