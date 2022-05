Guarani x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Guarani e Vasco se enfrentam hoje, quinta, 19 de maio (19/05), pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Após derrotar o ex-líder Bahia na última rodada em São Januário, o Cruzmaltino alcançou a segunda vitória consecutiva e entrou no G4. O feito acabou com um incômodo jejum que durava desde o ano passado, de 44 jogos sem estar entre os quatro primeiros no Brasileiro.

A equipe de Zé Ricardo mira a liderança e espera somar os três pontos para encostar no Cruzeiro. E, para isso, conta com o apoio de sua grande torcida na capital amazonense. Já na chegada a Manaus, a delegação foi recebida com festa no aeroporto.

A situação do Guarani é oposta. A equipe, a primeira dentro da zona do rebaixamento, estava sem técnico desde a demissão de Daniel Paulista. Marcelo Chamusca foi anunciado nesta quarta-feira para ocupar o posto, mas ainda não comandará o time nesta partida, embora tenha viajado com a delegação. Ainda por conta da situação na tabela, a delegação do Guarani enfrentou protestos de torcedores antes do embarque para Manaus. (Com Gazeta Esportiva)

Guarani x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2022 - Guarani x Vasco

Escalação provável

Guarani

Maurício Kozlinski, Diogo Mateus, Ronaldo Alves Derlan e Matheus Pereira; Leandro Vilela, Madison e Giovanni Augusto; Bruno José, Nicolas Careca e Júlio César.

Vasco

Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Andrey dos Santos, Juninho (Matheus Barbosa) e Palacios; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo.

Quando será Guarani x Vasco

Hoje, quinta, 19 de maio (19/05), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Guarani x Vasco

Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

