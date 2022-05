Grêmio x Criciúma ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Criciúma se enfrentam hoje, quinta, 19 de maio (19/05), pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O duelo promete ser complicado para os gaúchos, já que o Criciúma está apenas uma posição atrás e dois pontos abaixo na classificação. Além disso, os catarinenses vêm embalados por uma vitória por 3 a 0 sobre o CRB.

Roger Machado perdeu mais um atleta por problemas musculares. O lateral direito Rodrigo Ferreira deixou o campo de jogo contra o Ituano ainda no primeiro tempo e deve ficar fora nesta quinta.

Do lado do Criciúma, o técnico Cláudio Tencati ganhou mais um desfalque. O atacante Tiago Marques sofreu um entorse no joelho direito contra o CRB e foi vetado. (Com Gazeta Esportiva)

Grêmio x Criciúma ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2022 - Grêmio x Criciúma

Escalação provável

Grêmio

Brenno, Rodrigues (Mateus Sarará), Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello e Gabriel Silva; Elias, Gabriel Teixeira e Diego Souza.

Criciúma

Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson e Fellipe Mateus; Thiago Alagoano, Rafael Bilu e Hygor (Caio Dantas).

Quando será Grêmio x Criciúma

Hoje, quinta, 19 de maio (19/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Criciúma

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)





