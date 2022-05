Vina apoia mosaico antirracista da torcida do Fortaleza: "Nesse momento não existe rivalidade"

Em participação ao programa Tá na Área, do SporTV, na última sexta-feira, 29, o meia-atacante do Ceará, Vina, falou sobre os casos de racismo que têm acontecido recentemente no futebol sul-americano, e até apoiou a torcida do Fortaleza, que vai realizar um mosaico antirracista no jogo da próxima quinta-feira, 5.

O jogador chegou a se posicionar em suas redes sociais quando um torcedor do River Plate jogou banana em direção à torcida do Fortaleza, escrevendo que "somos todos iguais, independente da rivalidade", e foi questionado sobre o papel do jogador quando se depara com essas situações.



"A gente vê nos jogos que isso tá frequente. E eu sou uma figura pública, e sempre quando tem casos assim eu tento fazer minha parte, conscientizar o povo. Eu sempre falei, é amor ao próximo, que é algo que ficou bem evidente na pandemia, e tem algumas pessoas que ao invés de melhorar, elas pioraram. É triste ver isso, e é até complicado, nós jogadores, comentarmos alguma coisa, porque às vezes a gente sabe que pode ser punido, mas acho que esse caso tem que ser pensado com carinho, e a multa, a punição tem que ser mais severa para conscientizar esses nojentos que acabam fazendo esses atos, para que cada vez mais diminua e a gente possa viver num mundo melhor", desabafou o atleta.

Por fim, Vina reforçou que o apoio contra o racismo é maior do que qualquer rivalidade, e elogiou e apoiou o mosaico que a torcida do Fortaleza está preparando para o próximo jogo pela Libertadores.

"Nesse momento não existe rivalidade, eu deixei bem claro, e vi que a torcida do Fortaleza, no jogo diante do River Plate, vai fazer um mosaico antirracista, e tem total apoio, não só do Vina do Ceará, mas de todos os humanos que querem um mundo melhor", finalizou.

Vina volta a campo pelo Ceará nesta terça-feira, 3, quando o Alvinegro recebe o Deportivo La Guaira, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Sul-Americana.

