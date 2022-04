Santos x Universidad Católica ao vivo: onde assistir, escalação e horário

Santos e Universidad Católica se enfrentam hoje, quarta, 13 de abril (13/04), pelo jogo da 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o jogo, o técnico Fabián Bustos não deve contar com o zagueiro Kaiky, que vem treinando de forma separada com uma proteção nasal. Além dele, Marcos Leonardo está suspenso e é desfalque certo. Como opções, destaque para Ricardo Goulart, que pode exercer a função mais avançada do ataque, e o recém-contratado Brayan Angulo.

Por outro lado, Ângelo e Léo Baptistão treinaram normalmente nesta terça-feira e devem ter a possibilidade de entrar em campo. Lucas Barbosa e Jhojan Julio também podem ser escalados. Por fim, o goleiro John se recupera de cirurgia para correção de cicatriz no joelho e iniciou o processo de transição. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Universidad Católica ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view



Copa Sul-Americana 2022 - Santos x Universidad Católica

Escalação provável

Santos

João Paulo; Madson, Maicon, Bauermann e Lucas Pires; William Maranhão, Fernández e Zanocelo; Ângelo (Lucas Barbosa), Ricardo Goulart e Lucas Braga (Julio). Técnico: Fabián Bustos

Universidad Católica

Cuero; Minda, Mosquera, Caicedo, Cortez e Díaz; Martínez, Alzugaray, Anangonó e Carabalí; Martí. Técnico: Miguel Rondelli

Quando será Santos x Universidad Católica

Hoje, quarta-feira, 13 de abril (13/03), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Santos x Universidad Católica

Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

