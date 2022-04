River Plate x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

River Plate e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta, 13 de abril (13/04), pelo jogo da 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado, ESPN, e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Mais uma vez, a torcida tricolor promete chegar junto e consumir praticamente toda a carga de 2.200 bilhetes disponíveispara visitantes. Apesar do clima de festa, diferentemente do jogo de estreia, contra o Colo-Colo-CHI, o cenário agora é favorável ao adversário, que joga em casa, tem qualidade técnica superior ao primeiro adversário, e dessa vez o resultado terá ainda mais importância.

Um novo resultado negativo contra os Milionários pode dificultar a vida dos cearenses no Grupo F. Se não pontuar, o Tricolor pode ver seus principais concorrentes às oitavas de final da Libertadores abrirem seis pontos de distância — o Colo-Colo terá jogado contra o Alianza Lima, do Peru, mais cedo. Arrancar pontos do River Plate na Argentina, portanto, é muito importante, apesar de difícil. (Com Gazeta Esportiva)

River Plate x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

STAR+:para clientes que assinaram ao serviço de streaming



Copa Libertadores 2022 - River Plate x Fortaleza

Escalação provável

River Plate

Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez, Julián Álvarez. Téc: Gallardo

Fortaleza

Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Jussa, Zé Welison, Lucas Lima, L. Crispim; Moisés, Silvio Romero. Téc: Vojvoda

Quando será River Plate x Fortaleza

Hoje, quarta-feira, 13 de abril (13/03), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será River Plate x Fortaleza

Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina

