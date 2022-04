Racing x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Racing e Cuiabá se enfrentam hoje, quarta, 13 de abril (13/04), pelo jogo da 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, na Argentina, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Dourado vem de triunfo em sua estreia no torneio continental: venceu o Melgar, em casa, por 2 a 0. Dessa forma, dorme no topo da tabela, à frente do adversário argentino, que bateu o River Plate-URU pelo placar mínimo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Racing, comandado pelo ex-jogador Fernando Gago, ainda não perdeu nesta temporada e vem de sete triunfos consecutivos, incluindo Sul-Americana e Copa da Liga Argentina. O clube lidera o grupo A da competição nacional e soma 21 pontos - dois a mais do que o River Plate. (Com Gazeta Esportiva)

Racing x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view



Copa Sul-Americana 2022 - Racing x Cuiabá

Escalação provável

Racing

Gastón Goméz; Mura, Sigali, Insua, Mena; Moreno, Alcaraz, Jonatan Goméz, Rojas; Copetti, Chancalay. Técnico: Fernando Gago

Cuiabá

Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur, Igor Cariús; Christian Rivas, Pepê, Rafael Gava, Rodriguinho; Everton (Alesson), Elton. Técnico: Pintado.

Quando será Racing x Cuiabá

Hoje, quarta-feira, 13 de abril (13/03), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Racing x Cuiabá

Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, na Argentina

Tags