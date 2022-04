Junior Barranquilla x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Junior Barranquilla e Fluminense se enfrentam hoje, quarta, 13 de abril (13/04), pelo jogo da 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Junior Barranquilla, São Paulo, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Tricolor estreou vencendo o Oriente Petrolero da Bolívia por 3 a 1 no Maracanã e lidera de forma isolada. Um triunfo servirá para manter a ponta e encaminhar a classificação. Já os colombianos, com um ponto, empataram por 1 a 1 com o Unión na Argentina.

A tarefa do Fluminense pode ser considerada complicada se analisarmos o histórico. Isso porque na temporada passada as duas equipes jogaram duas vezes pela Copa Libertadores e os colombianos levaram a melhor. Ganharam por 2 a 1 no Rio de Janeiro após empate por 1 a 1 na Colômbia. (Com Gazeta Esportiva)

Junior Barranquilla x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view



Copa Sul-Americana 2022 - Junior Barranquilla x Fluminense

Escalação provável

Junior Barranquilla

Sebastián Viera, Fabián Viáfara, Dany Rosero, Jorge Arias e Gabriel Fuentes; Moreno, Giraldo, Edwin Cetré e Yesus Cabrera; Fredy Hinestroza e Borja.

Fluminense

Fábio, Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Yago, Paulo Henrique Ganso e Cris Silva; Arias e Cano.

Quando será Junior Barranquilla x Fluminense

Hoje, quarta-feira, 13 de abril (13/03), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Junior Barranquilla x Fluminense

Vila Belmiro, em Junior Barranquilla, São Paulo

