Corinthians x Deportivo Cali ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Corinthians e Deportivo Cali se enfrentam hoje, quarta, 13 de abril (13/04), pelo jogo da 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado, ESPN, e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na primeira partida, o Timão acabou perdendo para o modesto Always Ready por 2 a 0, na altitude de La Paz, com gols no início dos dois tempos. Já o Cali venceu o Boca Juniors pelo mesmo placar e divide a liderança do grupo E com os bolivianos.

O Corinthians precisa vencer a partida para respirar na tabela e não se complicar por uma vaga nas oitavas de final. Nesta terça, o Boca Juniors recebeu o Always Ready, na Bombonera, a partir das 19h15 (de Brasília). (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Deportivo Cali ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

STAR+:para clientes que assinaram ao serviço de streaming



Copa Libertadores 2022 - Corinthians x Deportivo Cali

Escalação provável

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo (Gil) e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Paulinho (Maycon) e Renato Augusto; Mantuan, Willian e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

Deportivo Cali

Guillermo de Amores; Gutiérrez, Burdisso, Marsiglia, Mafla; Congo, Camargo, Kevin Velasco; Gutiérrez, Jhon Vásquez e Ángelo Rodriguez. Técnico: Rafael Dudamel.

Quando será Corinthians x Deportivo Cali

Hoje, quarta-feira, 13 de abril (13/03), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Deportivo Cali

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

