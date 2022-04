Palmeiras x Ind. Petrolero ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Palmeiras e Independiente Petrolero se enfrentam hoje, terça, 12 de abril (12/04), pelo jogo da 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, no SBT, e no canal de televisão por assinatura, ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Em sua estreia pelo torneio continental, o Verdão não tomou conhecimento do Deportivo Táchira, na Venezuela, e goleou por 4 a 0. Apesar do grande resultado fora de casa, a equipe palestrina sofreu um baque no último fim de semana, sendo derrotada por 3 a 2 pelo Ceará na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Independiente Petrolero, que disputa pela primeira vez uma edição da Libertadores, estreou na competição com um empate por 1 a 1 com o Emelec, em casa. A equipe boliviana é a atual campeã nacional. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Independiente Petrolero ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



Copa Libertadores 2022 - Palmeiras x Independiente Petrolero

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

Independiente Petrolero

Arancibia; Velásquez, Francisco Silva e Martín Chiatti; Folleco, Aviles, Bejarano, Reina, Ramirez e Gimenez; Jose Correa.

Quando será Palmeiras x Independiente Petrolero

Hoje, terça-feira, 12 de abril (12/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Independiente Petrolero

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

