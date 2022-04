Flamengo x Talleres ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Talleres se enfrentam hoje, terça, 12 de abril (12/04), pelo jogo da 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, no SBT, e no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Flamengo e Talleres venceram seus respectivos jogos na primeira rodada. Enquanto o Fla bateu os peruanos do Sporting Cristal por 2 a 0 fora de casa, os argentinos venceram o Universidad Católica, do Chile, pelo placar mínimo, em Córdoba.

Os comandados de Paulo Sousa defendem uma invencibilidade de dez jogos na fase de grupos da competição. No Maracanã, o retrospecto do Rubro-Negro na Libertadores é ainda melhor. São nove vitórias e três empates desde a derrota para o Peñarol-URU, há três anos. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Talleres ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view



Copa Libertadores 2022 - Flamengo x Talleres

Escalação provável

Flamengo

Hugo (Santos), David Luiz, Willian Arão e Filipe Luis; Matheuzinho, Thiago Maia, Andreas Pereira e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Talleres

Guido Herrera, Matías Catalán, Ramiro González Hernández, Rafael Pérez e Enzo Díaz; Juan Méndez, Rodrigo Villagra e Matías Esquivel; Hector Fértoli, Federico Girotti e Angelo Martino.

Quando será Flamengo x Talleres

Hoje, terça-feira, 12 de abril (12/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Talleres

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

