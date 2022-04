Defensa y Justicia x Atlético-GO ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Defensa y Justicia e Atlético-GO se enfrentam hoje, terça, 12 de abril (12/04), pelo jogo da 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, na Argentina, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Dragão busca a sua segunda vitória consecutiva, após goleada na estreia da competição, sobre a LDU, por 4 a 0. Para o duelo em solo argentino, o técnico Umberto Louzer não poderá contar com o goleiro Renan e o lateral esquerdo Arthur Henrique, lesionados.

O Defensa y Justicia, comandado por Sebastian Beccacece, ocupa a 3ª posição da Copa da Liga Argentina e soma 17 pontos após nove rodadas - são cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Já pela Sul-Americana, o time estreou com triunfo sobre o Antofagasta, no Chile, por 3 a 1. (Com Gazeta Esportiva)

Defensa y Justicia x Atlético-GO ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Sul-Americana 2022 - Defensa y Justicia x Atlético-GO

Escalação provável

Defensa y Justicia

Usain; Tripichio, Frías, Rodríguez e Gabriel Alanís; Raúl Loiaza, Guitiérrez, Rotondi, Walter Bou e Rodríguez (Fernández); Miguel Merentiel. Técnico: Sebastian Beccacece.

Atlético-GO

Luan Polli; Dudu, Wanderson, Ramon e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon; Wellington Rato e Léo Pereira. Técnico: Umberto Louzer.

Quando será Defensa y Justicia x Atlético-GO

Hoje, terça-feira, 12 de abril (12/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Defensa y Justicia x Atlético-GO

Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, na Argentina

