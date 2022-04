Cruzeiro x Brusque ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B entre Cruzeiro e Brusque será disputado hoje, 12, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Cruzeiro e Brusque se enfrentam hoje, terça, 12 de abril (12/04), pelo jogo da 2ª rodada da Série B do Brasileirão 2022. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em seu terceiro ano seguido na Série B, o Cruzeiro sabe que não pode acumular tropeços logo de cara para não ver o clima ficar pesado. Além disso é preciso manter a torcida empolgada após a venda do clube para o grupo de Ronaldo Fenômeno.

O Brusque só vai divulgar a escalação que vai a campo minutos antes da partida. Entretanto o técnico deve manter a base que derrotou o Guarani. (Com Gazeta Esportiva)

Cruzeiro x Brusque ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2022 - Cruzeiro x Brusque

Escalação provável

Cruzeiro

Rafael Cabral, Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin e Pedro Castro; Waguininho, Vitor Leque e Edu.

Brusque

Ruan Carneiro, Toty, Éverton Alemão, Bruno Aguiar e Airton; Rodolfo, Zé Mateus, Matheus Trindade e Diego Jardel; Alex Sandro e Fernandinho.

Quando será Cruzeiro x Brusque

Hoje, terça-feira, 12 de abril (12/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x Brusque

Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

