Castelão faz procedimentos no gramado encharcado para dar condições de jogo a Ceará e Independiente

Campo de jogo do estádio vem sentindo os efeitos das chuvas constantes em Fortaleza e na véspera do estreia do Vovô na Copa Sul-Americana estava em estado complicado

No intuito de melhorar a condição do gramado para o jogo entre Ceará e Independiente-ARG, que acontece nesta terça-feira, 5, às 19h15min, a administração do Castelão fez, nesta segunda, 4, trabalhos específicos no campo de jogo, que estava bastante encharcado.

Com a alta umidade do solo, foram feitas perfurações no gramado para que o excesso de água fosse eliminado (caindo nos tubos de drenagem que ficam abaixo do campo) e realizado um top dressing, técnica que consiste em jogar um fina camada de areia sobre a grama, para melhorar o nivelamento.

A informação foi divulgada primeiramente pelo Diário do Nordeste e confirmada pelo Esportes O POVO.

Uma comitiva do Ceará esteve no Castelão durante todo o dia acompanhando de perto os trabalhos e o estado do campo de jogo. O Esportes O POVO apurou que com a ausência de chuva em Fortaleza na tarde desta segunda-feira, o aspecto da grama já era melhor, mas o solo ainda estava bastante escorregadio e havia muita lama.

A torcida da administração do Castelão, do Ceará e da Conmebol, que já assumiu o controle do equipamento — o regulamento da Copa Sul-Americana diz que o estádio precisa ser entregue para a confederação 24 horas antes da bola rolar — é que não chova nesta terça-feira para que o gramado se recupere o máximo possível, mas as condições não serão as ideais.



