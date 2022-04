Independiente-ARG encerra preparação para enfrentar o Ceará com treino noturno no Pici

Adversário do Ceará na primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Independiente-ARG fez um treino na noite desta segunda-feira, 4, véspera do jogo, no centro de excelência Alcides Santos, do Fortaleza. O trabalho durou cerca de duas horas.

A delegação do Rey de Copas chegou ao Pici por volta das 18h30min e iniciou as atividades. Nas imagens divulgadas pelo clube no Instagram, é possível ver apenas o aquecimento e um trabalho com o grupo utilizando apenas um lado do campo.

O clube argentino desembarcou em Fortaleza na manhã desta segunda, em voo particular. A comissão técnica, liderada por Eduardo Domínguez, relacionou 23 jogadores para enfrentar o Ceará. A partida está marcada para iniciar às 19h15min desta terça-feira, 5, no Castelão.

