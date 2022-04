Luva de Pedreiro: entenda relação do jovem com empresário e com Vasco

Conhecido como Luva de Pedreiro, Iran viralizou com seus vídeos jogando futebol. Entenda sua relação com o Vasco da Gama e com seu empresário, que gera polêmica

Vascaíno apaixonado, Iran Santana Alves, natural de Tabua, na Bahia, conhecido como Iran Ferreira ou 'Luva de Pedreiro', começou a postar vídeos há um ano. Hoje, é considerado o grande responsável pelo crescimento exponencial do Gigante da Colina nas redes sociais. Entenda abaixo sua relação com o time carioca e com seu empresário, que gera polêmica.

Por estímulo familiar, Iran carrega desde a infância uma admirável paixão pelo Vasco da Gama. Em seus vídeos, o jovem de apenas 20 anos de idade faz questão de exaltar o cruzmaltino - seja vestindo a camisa do clube ou beijando a cruz de malta. No último dia 21, o vascaíno desembarcou no Rio de Janeiro a convite do Gigante da Colina, que durante sua estadia fez questão de proporcionar momentos ainda não vivenciados por ele.

De acordo com o site MKTEsportivo, foram 21 milhões de interações em uma semana na conta oficial do Vasco no Tiktok, quase dez vezes mais do que o recorde anterior para um clube na plataforma, que era de 2,4 milhões. Em visualizações, o time alcançou mais de 242 milhões no mesmo período.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Casimiro ao vivo na Twitch: como assistir aos jogos online e grátis

Luva de Pedreiro: quem é o baiano e jovem torcedor do Vasco que viralizou

Em entrevista para o Esporte Espetacular, o Luva de Pedreiro relatou que sua infância foi muito difícil; brincava com bolas de pano, feitas por sua mãe, ou com cocos que encontrava no quintal de casa, onde começou a jogar futebol e se apaixonou pelo esporte. Trabalha desde os sete anos de idade, e aos 20, começou a publicar seus vídeos.

“Eu assisto muito youtuber, assim, no celular, na televisão. Os jogadores, no celular, assim. Aí eu disse: ‘Quer saber de uma? Eu vou fazer vídeos pra eu me ver no telefone.’ Vim pro campo, chamei os menino aqui, meus amigos, aí vim chutar bola no gol, gravando. Sem meus amigos, eu não tinha conseguido, não”, disse na entrevista.

O apelido “Luva de Pedreiro”, um dos seus bordões que viraram sua marca registrada, foi criado por conta das luvas que usa em todos os vídeos, compradas em uma loja de construção, sendo literalmente “luvas de pedreiro”. Seu outro bordão, “Receba!” é repetido por seus seguidores e por inúmeras celebridades que “duetam” seus vídeos ao redor do mundo. Neymar e Luciano Huck são um dos famosos que já tiraram uma foto com o jovem.

Luva de Pedreiro e a relação polêmica com seu empresário

O empresário de Iran Ferreira, Allan Jesus, foi intensamente criticado nas redes sociais nos últimos dias por, de acordo com os seguidores do ‘Luva’, não estar valorizando seu trabalho. Sem parcerias estabelecidas, os fãs do tiktoker questionam o porquê disso, visto que alguém com mais de 12 milhões de seguidores, com um engajamento altíssimo, deveria ter diversas parcerias grandes.

Uma das maiores figuras do entretenimento na internet do Brasil, o streamer Casimiro Miguel, apelidado de Cazé, criticou: “Você entra na timeline dele, e vê que pouca coisa mudou. O Luva de Pedreiro, hoje, pode colocar quem ele quiser no feed dele. O feed dele vale muito! O post na rede social vale grana! Mas se você desce no feed dele, não tem uma publi (publicidade paga).”

“Deve ter uma quantidade grosseira de empresas que queiram fazer uma ação com ele. E ele não tem. Não é uma denúncia, é uma preocupação da galera. Sem o público, nenhum influenciador é nada."

"Se eu sou o empresário do Luva, e a internet começa a postar um monte de vídeo com denúncia, com acusação, eu sou o primeiro a esclarecer. Mas ele foi lá e fechou os comentários no Instagram”, completou Cazé, que também é conhecido na internet por ser fã de carteirinha do Vasco da Gama.

No Twitter, o assunto bombou, e inúmeras threads (tweets em sequência interligados sobre o mesmo assunto) surgiram, com críticas à atuação de Allan Jesus. Iran Ferreira não se pronunciou sobre o assunto, e continua a ter sua carreira gerenciada pelo empresário, que declarou: “Semana que vem vão entender tudo.”

Tags