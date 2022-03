Vasco faz sondagem por Iury Castilho, mas Ceará trata o assunto com cautela

O Ceará recebeu uma sondagem do Vasco sobre a situação de Iury Castilho. Na consulta, o Cruz-Maltino demonstrou interesse na contratação do atacante, mas o Vovô trata o assunto com cautela, já que realizou um investimento de 150 mil euros — cerca de R$ 960 mil reais na cotação da época — junto ao Portimonense-POR pelo empréstimo do atleta de 26 anos até o fim de 2022 e não aceitaria repassá-lo sem que o clube carioca arcasse com os gastos.

Na negociação com o clube português, o Ceará concordou em pagar 120 mil euros em três parcelas de 40 mil, sendo a primeira em janeiro (já paga), a segunda em maio e a terceira em outubro. Caso Iury Castilho atinja as metas estabelecidas, o Alvinegro de Porangabuçu teria que desembolsar mais 30 mil euros em dezembro. No contrato, há uma opção de compra dos direitos federativos do jogador com valor fixado em 700 mil euros, o que equivale a pouco mais de R$ 3,6 milhões na cotação desta terça-feira, 29.

Um dos principais destaques da Série B de 2021, o atacante chegou ao Vovô sob grande expectativa, mas não obteve muita minutagem com o ex-treinador Tiago Nunes, além de ficar afastado dos gramados por quase um mês devido a uma lesão. Ao todo, foram seis jogos neste ano, com 166 minutos somados de jogo — ou seja, menos de duas partidas completas de 90 minutos.

Apesar do interesse do Vasco e da possibilidade do Ceará repassar o empréstimo caso assim quisesse, o Esportes do Povo apurou que há o desejo de pessoas ligadas ao jogador de ter mais oportunidades no Alvinegro de Porangabuçu antes de uma eventual saída, tendo em vista que a chegada de Dorival Júnior abre novas possibilidades.

Com informações de Horácio Neto.

