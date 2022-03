Vasco x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Flamengo se enfrentam hoje, quarta, 16 de março (16/03), pela semifinal do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming Cariocão Play, OneFootball, Eleven Sports, Youtube e Twitch. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Vasco x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Cariocão Play, Eleven Sports, OneFootball: streaming pago

Youtube e Twitch: streaming gratuito

Campeonato Carioca 2022 - Vasco x Flamengo

Escalação provável

Vasco

Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Juninho) e Zé Gabriel; Bruno Nazário, Nene e Gabriel Pec; Raniel.

Flamengo

Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, Andreas Pereira (João Gomes) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol.

Quando será Vasco x Flamengo

Hoje, quarta, 16 de março (16/03), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Flamengo

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



