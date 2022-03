Tuntum-MA x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Tuntum e Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta, 16 de março (16/03), pela segunda fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio Rafael Seabra, em Tuntum, no Maranhão, às 20h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para a partida, o técnico Paulo Pezzolano deve mantar a base do time que goleou o Pouso Alegre na última rodada do Campeonato Mineiro. Edu, recuperado de um choque de cabeça no jogo contra o Atlético-MG, deve retornar ao 11 inicial.



Vale lembrar que, nesta fase da competição, a equipe visitante (de melhor posição no ranking da CBF) não tem a vantagem do empate para a classificação. Em caso de igualdade no placar, a decisão vai para as penalidades máximas.

O Tuntum chega para a partida com quatro partidas disputadas no Campeonato Maranhense. A equipe venceu uma vez, empatou duas e perdeu uma. Na primeira fase da Copa do Brasil, o time derrotou o Volta Redonda por 4 a 2. (Com Gazeta Esportiva)



Tuntum x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa do Brasil 2022 - Tuntum x Cruzeiro

Escalação provável

Tuntum

Danilo Pessoa; Negueba, João Victor, Maicon e Igor Sanchs; Abu, Andinho, Cloves e Vagalume; Andrezinho e Vini Souza.

Cruzeiro-PA

Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin, João Paulo, Waguininho e Vitor Roque (Daniel Junior); Edu.

Quando será Tuntum x Cruzeiro

Hoje, quarta, 16 de março (16/03), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será Tuntum x Cruzeiro

Estádio Rafael Seabra, em Tuntum, no Maranhão



