Ferroviária x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ferroviária e Santos se enfrentam hoje, quarta, 16 de março (16/03), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado de pay-per-view, Premiere, e no canal do Youtube, Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O jogo estava agendado para o último dia 5. Contudo, devido à forte chuva que caiu em Araraquara na ocasião, o estádio da Ferrinha ficou sem energia, e a partida foi remarcada para esta quarta-feira.

No momento, o Peixe está na terceira colocação do Grupo C, com 10 pontos, atrás de Santo André (12) e RB Bragantino (19). O time do técnico Elano está com a mesma pontuação, em terceiro da chave B. Já na classificação geral, os grenás estão em 13º e os alvinegros em 14º. O primeiro clube dentro do Z-2 é a Ponte Preta, que tem oito pontos.



Para tentar sair do interior com os três pontos na bagagem, o técnico Fabián Bustos terá alguns desfalques. Marcos Guilherme foi liberado para acompanhar o nascimento de sua filha e está fora do jogo. Já Velázquez está suspenso após ser expulso contra o Palmeiras.

Além deles, John (correção de cicatriz no joelho direito), Kevin Malthus (ligamento cruzado anterior do joelho direito), Carlos Sánchez, Felipe Jonatan e Madson (os três em transição física) também são desfalques.

O Santos não vence há quatro jogos no Paulistão, com três derrotas e um empate. Com isso, o duelo desta quarta ganhou ares de decisão para o clube. (Com Gazeta Esportiva)



Ferroviária x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Paulistão: via Youtube

Campeonato Paulista 2022 - Ferroviária x Santos

Escalação provável

Ferroviária

Saulo; Bernardo, Didi, Breno Lopes e João Lucas; Uillian Correia, Thomaz e Gegê; Netto, Bruno Mezenga e Orejuela.

Santos

João Paulo; Auro, Kaiky, Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Zanocelo e Goulart; Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Angelo.

Quando será Ferroviária x Santos

Hoje, quarta, 16 de março (16/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Ferroviária x Santos

Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo

