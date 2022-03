São Paulo x Manaus ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Manaus se enfrentam hoje, quarta, 16 de março (16/03), pela segunda fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo nos canais de TV fechado, SporTV e Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A classificação nesta quarta-feira vale uma vaga na fase em que entrarão os noves clubes brasileiros envolvidos na Copa Libertadores - Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Corinthians, Red Bull Bragantino, Fluminense, Fortaleza, América-MG e Athletico-PR -, o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro (Botafogo) e os vencedores da Copa do Nordeste (Bahia) e da Copa Verde (Remo). Vale também mais dinheiro aos cofres - a premiação é de R$ 1,9 milhão.



Em campo, o técnico Rogério Ceni deverá escalar um São Paulo diferente do que venceu o Mirassol por 3 a 0, no último domingo, no interior paulista, pelo Estadual. A grande novidade deve ser a presença do atacante argentino Calleri, desfalque em Mirassol (SP) por sentir dores na panturrilha direita. Artilheiro do time nesta temporada com cinco gols, o jogador treinou normalmente nesta segunda e terça-feira e deverá estar entre os 11 iniciais. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Manaus ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Copa do Brasil 2022 - São Paulo x Manaus

Escalação provável

São Paulo

Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Léo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes; Nikão, Eder e Calleri (Rigoni).

Manaus-PA

Reynaldo; Gutierrez, Claudinho, Paulo Sérgio e Renan Luis; Paranhos, Felipe Baiano e Palmares; Thiaguinho, Silvano e Alvinho.

Quando será São Paulo x Manaus

Hoje, quarta, 16 de março (16/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Manaus

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)



