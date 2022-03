Olimpia x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Olimpia e Fluminense se enfrentam hoje, quarta, 16 de março (16/03), pela terceira fase da pré-Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberto, SBT, no canal de TV fechado, ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Os paraguaios prometem um clima de guerra em Assunção. Por isso, o técnico Abel Braga admitiu que está preocupado com a arbitragem.

"De uma maneira, sim, preocupa. Ainda mais depois que eu soube que saiu alguma coisa que uma torcedora falou que nem se importa com o resultado no clássico, que tem que quebrar o número 7 do Fluminense, que é o André", disse.



Os cariocas venceram o jogo de ida, no Rio de Janeiro, por 3 a 1. Por isso, o Fluminense pode perder por um gol de diferença que avança na competição. (Com Gazeta Esportiva)



Olimpia x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

ESPN: para clientes com serviço de televisão por assinatura

STAR+: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - Olimpia x Fluminense

Escalação provável

Olimpia

Olveira; Otalvaro, Salcedo, Alcaraz, Gamarra; Silva, Ortiz, Gomez (Quintana), Cardozo; Derlis González, Paiva.

Fluminense

Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago Felipe e Cristiano; Luiz Henrique, Willian e Cano.

Quando será Olimpia x Fluminense

Hoje, quarta, 16 de março (16/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Olimpia x Fluminense

Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai



