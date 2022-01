Núcleo de Investigação Criminal do MPCE analisa possíveis casos de manipulação no futebol cearense

A investigação sobre possíveis manipulações de jogos no Campeonato Cearense e também no Campeonato Brasileiro em partidas envolvendo o Barbalha, Caucaia e Crato foram entregues ao Núcleo de Investigação Criminal (NUINC), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

O NUINC instaurou nesta segunda-feira, 31, uma Notícia de Fato para apurar os possíveis casos de manipulação de resultados envolvendo equipes cearenses. Trata-se de um procedimento preliminar para avaliar os elementos colhidos até o momento e, após a análise, decidir pela abertura ou não de uma investigação criminal.

As suspeitas chegaram para o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (NUDTOR), órgão do MPCE, e foram encaminhadas às promotorias de Justiça dos municípios de cada um dos três clubes. Devido às proporções, o caso foi assumido pelo NUINC.

O coordenador do Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), do Ministério Público do Ceará (MP-CE), Edvando França, chegou a explicar a situação no programa Esportes do POVO.

"O TJDF (Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará) tomou iniciativa em relação ao jogo entre Crato e Caucaia. As evidências são fortes de acerto financeiro. O Nudtor há muito tempo vinha trabalhando nesse problema. Ano passado determinamos abertura de investigação em relação ao Caucaia e Barbalha. Esses dois procedimentos estão em tramitação, em fase investigativa. O terceiro veio surgir agora neste ano. Nós não vamos permitir que essa história prossiga."

O caso

As denúncias envolvem uma eventual manipulação de resultados do Campeonato Cearense na partida entre Caucaia e Crato, realizada no dia 18 de janeiro de 2022, assim como há indícios de manipulação envolvendo jogos do Barbalha. O Caucaia também é acusado de suspeita de fraude em partidas válidas pela Série D do Campeonato Brasileiro de 2021.

