Grêmio x Juventude ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Juventude se enfrentam hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02), pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





O Grêmio é líder do campeonato gaúcho com 13 pontos somados em cinco jogos. A equipes está invicta, com quatro vitórias e um empate, quatro gols tomados e nove marcados.

Já o Juventude é vice-lanterna na 11ª posição com 2 pontos somados após cinco rodadas. A equipe totaliza dois empates e três derrotas no certame, sendo três gols feitos e seis tomados.

Grêmio x Juventude ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Gaúcho 2022 - Grêmio x Juventude

Escalação provável

Grêmio

Brenno; Orejuela, Bruno Alves, Geromel e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Lucas Silva; Janderson, Benítez e Ferreira; Diego Souza.

Juventude

César; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Odivan (William Matheus) e William Matheus (Moraes); Élton, Jadson, Rodrigo Bassani; Guilherme Parede (Chico), Capixaba e Ricardo Bueno.

Quando será Grêmio x Juventude

Hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02), às 19 horas (horário de Brasília)



Onde será Grêmio x Juventude

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

