Ponte Preta x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ponte Preta e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02), pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo, às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming HBO Max. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





No grupo D, a Ponte Preta ocupa a 2ª colocação com sete pontos somados em cinco jogos. Foram duas vitórias, um empate e duas derrotas, com seis gols feitos e oito tomados.

Já o São Paulo, no grupo B, ocupa a 3ª colocação com quatro pontos somados em quatro jogos já disputados. O Tricolor do Morumbi marcou cinco gols e tomou seis em uma vitória, um empate e duas derrotas.

Ponte Preta x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO Max: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de streaming

Campeonato Paulista 2022 - Ponte Preta x São Paulo

Escalação provável

Ponte Preta

Ygor; Kevin, Thiago, Fabrício e Guilherme; Wesley, Leo Naldi, Leo Santos e Fessin; Pedro Junior (Ribamar) e Lucca.

São Paulo

Jandrei; Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo (Léo); Alisson, Igor Gomes, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor (Nikão); Calleri e Rigoni.

Quando será Ponte Preta x São Paulo

Hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02), às 18h30min (horário de Brasília)



Onde será Ponte Preta x São Paulo

Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo



