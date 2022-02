Fluminense x Portuguesa-RJ ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Fluminense e Portuguesa-RJ se enfrentam hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02), pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, pela Record, e nos serviços de streaming Cariocão Play, Eleven Sports e OneFootball. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





O Fluminense é vice-líder do Campeonato Carioca com 12 pontos somados em cinco jogos. Foram quatro vitórias e uma derrota até o momento, com cinco gols feitos e dois tomados.

Já a Portuguesa-RJ é a 5ª colocada com sete pontos conquistados após cinco rodadas. A equipe totaliza duas vitórias, um empate e duas derrotas, com quatro gols feitos e quatro tomados.

Fluminense x Portuguesa-RJ ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Cariocão Play: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de streaming

Eleven Sports: para usuários do serviço de streaming

OneFootball: para usuários do serviço de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Fluminense x Portuguesa-RJ

Escalação provável

Fluminense

Fábio, David Duarte, Manoel e Luccas Claro; Calegari, Martinelli, Nonato, Nathan e Cris Silva; Jhon Arias e Germán Cano.

Portuguesa-RJ

Carlão, Watson, Marcão, Leandro Amaro, Sanchez; Wellington Cezar, Patrick, Jonathan, Maikinho, Romarinho e Pirambú.

Quando será Fluminense x Portuguesa-RJ

Hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02), às 16 horas (horário de Brasília)



Onde será Fluminense x Portuguesa-RJ

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

