Por que Flamengo vai jogar Supercopa do Brasil 2022 contra Atlético-MG?

O Atlético se credenciou à Supercopa do Brasil 2022 por ter vencido o Brasileirão 2021 e a Copa do Brasil de 2021. E o Flamengo, por que vai jogar a competição?

A Supercopa do Brasil 2022 entre Flamengo e Atlético-MG, marcada para o dia 20 de fevereiro (20/02), um domingo, ocorrerá na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 16 horas (horário de Brasília). O Atlético se credenciou à Supercopa por ter vencido a Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2021, e a Copa do Brasil de 2021. Mas, e o Flamengo, por que vai jogar o torneio?

Pelo regulamento, o Rubro-Negro herdou o lugar na competição por ter sido vice-campeão da Série A. O time carioca levou a melhor nas edições anteriores, em 2020 e 2021, ambas disputadas em Brasília, respectivamente contra Athletico-PR e Palmeiras.

Flamengo x Atlético-MG: local da Supercopa do Brasil 2022 é confirmado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o local que sediará o embate entre Atlético-MG e Flamengo somente nessa terça, 8. Inicialmente, a partida seria disputada em Brasília, mas a restrição à presença de público no Mané Garrincha, devido à alta de casos do novo coronavírus (covid-19), levou a CBF a procurar outro lugar para receber o duelo.

A escolha provocou discussão entre alvinegros e rubro-negros nos bastidores. Os mineiros se recusaram a jogar em estádio onde os cariocas tivessem a maioria dos torcedores, como no Nordeste.

Flamengo x Atlético-MG: outros locais se interessaram em receber jogo da Supercopa

A Federação Cearense de Futebol (FCF) sondou a CBF em dezembro do ano passado sobre a possibilidade de a Arena Castelão receber o confronto entre Atlético-MG x Flamengo, pela Supercopa do Brasil 2022. O estádio aparecia como uma boa possibilidade de receber o duelo.

O objetivo da CBF era definir uma sede que seja um campo neutro, ou seja, que não teria benefício para nenhum dos dois times, além da possibilidade da presença de público. Além de Fortaleza, outras cidades como Natal, Brasília e São Paulo tinham demonstrara interesse, assim como também Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Orlando, nos Estados Unidos.

