FCF sonda CBF para receber a Supercopa do Brasil de 2022 na Arena Castelão

A Federação Cearense de Futebol (FCF) sondou a CBF sobre a possibilidade de a Arena Castelão receber o confronto entre Atlético-MG x Flamengo, pela Supercopa do Brasil 2022, que deve acontecer em fevereiro. Segundo a assessoria da FCF, o processo ainda está em fase inicial, mas que irá trabalhar para trazer o evento.

"A Federação fez o pedido à CBF mas tudo ainda em fase inicial que será observado posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol. Caso haja a possibilidade, iremos trabalhar em conjunto com o Governo do Estado e a Prefeitura para trazer o evento".

Vale destacar que a Arena Castelão passa por uma revitalização do gramado e deve estar pronta para receber jogos entre 22 e 23 de janeiro. A reforma completa do gramado havia sido descartada no momento por não haver tempo hábil entre as temporadas e não prejudicar os clubes.

Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Orlando, nos Estados Unidos, também têm interesse em receber o confronto, mas a prioridade da CBF é que a partida seja mantida no Mané Garrincha, em Brasília.

Segundo o Goal, a disputa na cidade estadunidense tem sido vista com bons olhos pela entidade. Os clubes, no entanto, querem mais dinheiro e flexibilidade no calendário, que já está apertado. A ideia seria levar o jogo para Orlando em julho e os dois clubes aproveitarem para fazer um amistoso contra algum clube europeu.

Com a CBF em recesso, o tema será discutido no mês de janeiro com a participação Atlético-MG e Flamengo.

