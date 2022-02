Flamengo chega a acordo com Manchester United para contratar Andreas Pereira em definitivo

Com os dirigentes do Flamengo na Europa em busca de reforços, a primeira movimentação dos rubro-negros está perto de ser definitiva e envolve um jogador do elenco. O clube carioca chegou a um acordo com o Manchester United para contratar o meio-campista Andreas Pereira em definitivo.

O Flamengo pagará cerca 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) ao clube inglês por 75% dos direitos econômicos do volante. Com a negociação definida, equipe carioca e jogador assinarão contrato até o fim de 2026.

Andreas Pereira chegou ao Flamengo por empréstimo no meio de 2021. O jogador rapidamente se adaptou à equipe e fez a torcida esquecer a saída de Gerson. O volante soma 25 jogos e cinco gols marcados com a camisa rubro-negra. No entanto, a falha na final da Libertadores deixou o clima com parte da torcida um pouco turbulento. O jogador já afirmou que quer se redimir com a conquista de títulos.

